Showtec: cooperativa de crédito confirma presença numa das maiores feiras agropecuárias do país

Começa na próxima semana (21) a Showtec 2024. Presença garantida no evento, a Sicredi Pantanal quer ampliar o volume de negócios. No ano passado, foram assinados cerca de R$80 milhões em crédito e financiamento rural.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o diretor executivo da Sicredi Pantanal, Adauto Valente falou da expectativa para a Showtec e da realização do Balcão de Oportunidades da cooperativa. "No Brasil, são mais de mil vagas disponíveis. Algumas delas estarão no nosso Balcão".

Continue Lendo...

Segundo o diretor entre as vagas estão cargos para área administrativa e de negócios. Acompanhe a entrevista completa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CLIQUE AQUI e siga nosso canal de notícias no WhatsApp.

Para sugerir pautas ou enviar vídeos e imagens,

salve nosso número 67 9932 3500