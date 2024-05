Profissionais voluntários da saúde vão atuar por 6 meses no RS

Após as constantes chuvas e enchentes deixarem diversas pessoas desabrigadas no Rio Grande do Sul, uma equipe de profissionais da área da saúde em Campo Grande se reuniu para ir voluntariamente auxiliar as vítimas. A Equipe SOS - MS é uma equipe multidisciplinar, que vai atuar nas cidades de Canoas, Cachoeirinha e locais próximos com atendimento especializado nas áreas da fisioterapia, enfermagem, socorristas, farmacêuticos, veterinários, psicólogos e universitário da área da Saúde.

"As pessoas estão adoecendo pela enchente, estão tendo problemas respiratórios, por alteração de clima, pelo contágio dessas águas contaminadas. Então este atendimento primário na fisioterapia respiratória é muito importante para a reabilitação e melhorar a qualidade de vida, mesmo durante o caos, dessas vítimas", contou a fisioterapeuta, Silvia Moura.

Os voluntário vão ficar em um alojamento no município de Gravataí, com o apoio da instituição Corpo de Voluntários de Resgate, que já atua nos locais mais afetados. O projeto da Equipe SOS MS é continuar auxiliando as vítimas na região por até seis meses com revezamento de equipes.

"A cada 20 dias nós vamos trocar de equipes, cada equipe está indo com suporte aéreo, pessoas treinadas como canoagem, rapel, pronto para atendimentos específicos, que são os casos mais graves de parada. E a segunda equipe também vai, estamos separando um profissional por cada área em cada equipe. A partir da terceira equipe, vai o pessoal da assistência social que é para integração e devolver eles à sociedade, na área educacional", afirmou a fisioterapeuta, Agmara Albuquerque, que também faz parte da organização do grupo.

A equipe conseguiu arrecadar doações, como medicamentos, água e materiais de atendimento que vão auxiliar na atuação no local. E as doações ainda podem ser realizadas e serão enviadas com as próximas equipes.

O local de arrecadação é na sede do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Décima Terceira Região (Crefito 13), na R. Antônio Maria Coelho, 1400 - Centro de Campo Grande

