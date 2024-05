Pizzaria Baco: comemoração e solidariedade se unem em 25 anos de tradição

Venho te contar hoje de uma ação incrível, que promove uma super celebração especial e que acabou se tornando também uma ação social em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

A icônica Pizzaria Baco do Chef Gil Guimarães, em Brasília, está comemorando 25 anos. E nesse 1/4 de século o Gil resolveu lançar sabores de pizzas com a cara do Brasil. Para isso ele convidou uma comitiva de Chefs que representam os biomas do nosso país.

Por exemplo, no mês de março teve pizza criada pelo super Chef Alex Atala e o Rodrigo Oliveira do Mocotó, depois em abril foi a vez de sabores do bioma amazônico com os Chefs Saulo Jennings e o Thiago Castanho, em seguida foi a vez da chef Janaína Rueda (que acabou de ganhar o título de melhor chef do mundo pelo 50 Best Restaurants) e o Chef mineiro Ivo Faria, e por aí vai…

E eis que. Neste finalzinho do mês maio e comecinho de junho o bioma dos Pampas vem representado pelo Chef Marcos Livi e eu tive a honra de ser convidado pra fazer uma pizza que representa o nosso querido Pantanal.

E para essa temporada de Pampas e Pantanal a proposta pra quem for visitar a Baco é: desfrutar de deliciosas e criativas pizzas enquanto contribuímos para ajudar quem mais precisa, pois parte da renda arrecadada será revertida para instituições que estão atuando no auxílio e minimização dos danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Para todos que estiverem em Brasília, contamos com sua presença no dia 20 de maio até dia 02 de junho nas duas Pizzarias Baco em Brasília, bem como na Casa Baco.

Sugira aos mais chegados que vivem na capital federal, levem família, amigos e vizinhos para compartilhar esse momento tão especial. Sobre a pizza Pantaneira, chamei de Comitiva de Sabores, leva: Molho de tomate; queijo mussarela; tomatinho cereja e cherry amarelo e picanha de sol lampinada.

E por cima colheradas de um pesto de erva mate que te ensino a fazer agora.

Você vai precisar dos seguintes ingredientes:

100 ml de azeite de oliva extra virgem

5 ml de vinagre de arroz

5 g de castanha de cumbaru ou de caju

2 gr de erva mate pra chimarrão

5 gr de manjericão fresco

2 gr de folhas de hortelã

1 dente de alho

10 gr de parmesão ralado

Só higienizar os ingredientes e depois Processe tudo no liquidificador. E sirva.

Além de saborear as incríveis criações dos Chefs convidados, você estará fazendo a diferença na vida de pessoas que enfrentam momentos difíceis.

Junte-se a nós nessa causa nobre e aproveite uma refeição de sabor e solidariedade.

Vamos unir forças e ajudar a reconstruir vidas! Sua participação é fundamental. Não perca essa oportunidade de fazer o bem enquanto se delicia com as melhores pizzas da cidade.

Esperamos você! Parabéns Gil e parabéns à Baco Pizzaria pelos seus 25 anos de história!

Em tempo 1: eu dei a ideia para o Gil transformar o projeto das pizzas do Brasil em livro e ele me contou que já estão fazendo o Livro da Pizza junto com Marcão, o Marcos Nogueira, do “cozinha bruta”, e na sequência ele achou muito legal fazer um livro com estas receitas especiais que são a cara do Brasil.

Em tempo 2: O Olívia Rooftop aqui em Campo Grande, que tem agora a frente de sua cozinha o talentoso chef mineiro Thiago Chiericatti, vai promover este domingo dia 19 de maio o almoço solidário onde todo o valor arrecadado será revertido em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do sul, não perca. Faça sua reserve e colabore.

Apure os sentidos e bom apetite!

