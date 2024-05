Detran cria ferramenta para combater fraude eletrônica no Estado

O Detran-MS desenvolveu uma inteligência artificial para atuar de forma antecipada e preventiva no rastreio de possíveis atos ilícitos e fraudes que possam ser cometidas por agentes internos ou externos.

O Monitoramento Anticorrupção (MAC) é uma ferramenta criada para monitorar 24 horas por dia as bases de dados do órgão em todo Estado. A ferramenta de inteligência monitora os sistemas e analisa padrões de comportamento e suas operações sistêmicas que podem, por algum motivo excepcional, fugir do habitual.

É possível filtrar um período referência, seja na área de veículos, condutores ou terceirizadas, para que a IA comece a analisar as operações seguintes e mostre qualquer tipo de desvio padrão por meio de gráficos e detalhamentos.

A ferramenta possui filtros que avançam de Mato Grosso do Sul para municípios, agências e por servidor responsável, o que deixa sua digital quando autoriza os serviços por meio de sua senha pessoal.

O MAC Detran-MS é operado por técnicos que integram um núcleo de inteligência, que monitora essas operações de risco, analisa os dados e, se necessário, gera relatórios detalhados para a apuração das áreas competentes.

“É uma ferramenta inédita, de gestão de risco que fará um trabalho de proatividade, monitorando todas as operações realizadas nos sistemas do Detran-MS, mostrando alterações de rotinas e desvio de padrões de comportamento. Dessa forma poderemos antecipar uma eventual denúncia de fraude, percebendo a quebra de rotina em tempo real acionado o alerta para que nossos técnicos acompanhem mais a fundo as operações daquele determinado usuário”, explica o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade.

O diretor de Tecnologia da Informação, Comunicação e Inovação, Robson Alencar, explica que a ferramenta foi desenvolvida por especialistas. “Analistas de sistemas e cientistas de dados em conjunto com especialistas da Corregedoria de Trânsito (Cotra), formaram a equipe que produziu esta ferramenta, que certamente fará a diferença nos trabalhos e na transparência dos processos digitais”.

*Com informações do Governo do Estado