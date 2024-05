Cerca de 20% de endocardites podem ter origem na boca

O avanço tecnológico na área da saúde também tem contribuído para o melhor atendimento na saúde bucal. Nesta quinta-feira (02), o cirurgião dentista, José Olavo falou sobre odontologia moderna, as tecnologias e a importância dos cuidados com os dentes para a realização de procedimentos cirúrgicos de um modo geral.

“O risco cirúrgico, por exemplo, exige o atestado de saúde bucal. Cerca de 18 a 20% dos casos de endocardite - infecção do revestimento interno do coração (endocárdio) - pode ter origem na boca”.

Para garantir um acompanhamento contínuo e preventivo, o dentista ressaltou a importância de buscar o check-up odontológico personalizado. “Isso vai depender de cada paciente. Tem os idosos, que talvez devido a limitação física seja necessário fazer um acompanhamento com tempo mais curto, cerca de 2 meses. Em outros casos este acompanhamento pode ser maior, de um em um ano”.

O especialista explicou a importância de adotar práticas humanizadas de atendimento. O procedimento inclusive, segundo o dentista, é responsável por otimizar o tempo de atendimento em cerca de 20 a 30%. Um dos serviços mais procurados ultimamente são as lentes de contatos. Sobre o trabalho, José Olavo explicou que a escolha do tipo de dente está ligada à questão cultural.

“Na parte estética, no ocidente há uma tendência para lentes mais brancas, já no oriente a preferência tende para estruturas mais naturais. Mas tudo isso é possível com o atendimento personalizado e artesanal. Como temos estrutura para executar todas as etapas, conseguimos entregar entre dois ou três dias o serviço. Num laboratório comercial, este tempo varia de 7 a 10 dias. Essa agilidade garante otimização de tempo e redução de problemas como sensibilidade dos dentes”, explicou Olavo. Acompanhe a entrevista completa.