Céu claro e calor predominam em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira

Terça-feira (23) será de tempo estável em Mato Grosso do Sul, com predominância de sol e poucas nuvens em todo o estado. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica garante um dia seco.

“O tempo seco requer atenção em relação a umidade relativa do ar, por isso, recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia”, orienta o órgão. Além disso, nas regiões Noroeste e Oeste do estado, podem ocorrer chuvas e tempestades.

Em Campo Grande, o dia inicia com 22°C e chega a 32°C nos horários mais quentes. Dourados tem mínima de 20°C e máxima de 34°C. Na região Sul-Fronteira, Ponta Porã apresenta variação entre 21°C e 31°C. Em Anaurilândia, no Leste, a mínima é de 20°C e a máxima de 34°C.

No Bolsão, os termômetros em Paranaíba marcam 18°C inicialmente e atingem 32°C, já o município de Três Lagoas registra 19°C pela manhã e 34°C à tarde. Na região Norte, Camapuã e Coxim têm mínimas semelhantes de 19°C, com máximas de 33°C e 34°C, respectivamente.

Em Corumbá, no Pantanal, a mínima é de 26°C e a máxima de 34°C; Aquidauana, na mesma região, amanhece com 22°C e marca 34°C ao longo do dia. No Sudoeste do estado, as temperaturas em Porto Murtinho variam entre 25°C e 34°C.