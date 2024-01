Chineses fiscalizam frigoríficos no estado até o final do mês

Mato Grosso do Sul tem a possibilidade de aumentar as exportações de carne bovina. Desde o dia 15 e até final do mês, auditores da Administração Geral de Alfândegas da China realizam, de maneira virtual, vistorias em 28 frigoríficos do Brasil para possíveis novas habilitações para o mercado Asiático. Deste total, quatro estão em MS, sendo dois em Campo Grande, um em Naviraí e um em São Gabriel D’Oeste. André Luiz Nunes, coordenador técnico do Sistema Famasul, participou do CBN Agro e falou sobre o tema.

Ainda no programa desta semana (20), Fabiano Reis fez um balanço sobre a atividade das cooperativas agrícolas de Mato Grosso do Sul e a ampliação das cooperativas de crédito no Estado.

Estes foram alguns dos temas abordados por Celso Régis, presidente do Sistema OCB/MS. Na oportunidade, ele falou também das ações mercadológicas de instituições instaladas em MS para comercialização de grãos, principalmente soja, neste momento de forte pressão negativa nos preços. Acompanhe o programa completo.