CNA apresenta seis propostas emergenciais ao Ministério da Agricultura

A CNA apresentou ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, propostas ao Plano Safra vigente e praticamente todas foram acolhidas, inclusive com algumas linhas maiores que solicitadas. As medidas serão necessárias para debelar os efeitos negativos do clima serão atendidas pelo governo. São seis as medidas emergenciais de apoio aos produtores rurais afetados pelo fenômeno climático El Niño.

Entre os pedidos, estão a prorrogação de financiamentos rurais, a renegociação de débitos vencidos de produtores com quebra substancial na safra e a antecipação do pré-custeio, além da discussão antecipada do Plano Safra 2024/25.

