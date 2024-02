CNA propõe medidas para a agricultura enfrentar o clima extremo

A Confederação Nacional da Agricultura (CNA), entregou ao Governo Federal uma série de propostas que visam o suporte ao setor. Com os eventos climáticos do último ano, a produção rural teve prejuízos significativos.

No documento a entidade cita os efeitos do fenômeno El Niño, e propõe medidas para que as perdas produtivas decorrentes do clima extremo não se acumulem no Brasil.

Continue Lendo...

Ouça a coluna completa Cidadania e Sustentabilidade, com Matheus Barros para a Rádio CBN - Campo Grande: