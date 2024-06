Mato Grosso do Sul terá quarta-feira quente e seca com risco de incêndios

Mato Grosso do Sul enfrenta um dia de calor intenso e baixa umidade do ar nesta quarta-feira (12), com temperaturas previstas entre 15°C e 35°C. O tempo seco deve predominar em todo o Estado, com poucas nuvens no céu.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a alta amplitude térmica, que pode chegar a 20°C em algumas regiões, é um dos destaques do dia. A baixa umidade do ar, entre 15% e 35%, também merece atenção, sendo importante ingerir bastante água e manter os ambientes umidificados.

O Cemtec alerta para o risco elevado de incêndios florestais em todo o Estado, devido às condições climáticas secas. A população é orientada a não colocar fogo em nenhuma situação.

Os termômetros em Campo Grande marcam 20°C inicialmente e chegam aos 31°C ao longo do dia. Dourados tem mínima de 17°C e máxima de 32°C. Na região Sul-Fronteira, Ponta Porã apresenta variação entre 17°C e 29°C. Anaurilândia, no leste, tem mínima de 19°C e máxima de 32°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba registra 17°C pela manhã e 31°C à tarde, já em Três Lagoas a mínima prevista é de 18°C e a máxima de 32°C. No município de Coxim, no norte do Estado, os valores variam entre 15°C e 34°C.

Corumbá, no Pantanal, tem mínima de 22°C e máxima de 33°C. Em Aquidauana, na mesma região, as temperaturas iniciam aos 19°C e sobem até 34°C. Nesta quarta-feira, Porto Murtinho marca o valor mais alto do dia, com mínima de 21°C e máxima de 35°C.