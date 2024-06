Jogos Escolares da Juventude tem novo sistema de avaliação de atletas

A 10ª edição dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul (JEMS) conta uma grande novidade, o Sistema de Detecção de Talentos Esportivos do Estado de Mato Grosso do Sul (Sisdete). Implantado este ano, o programa tem como objetivo avaliar de forma sistemática os atletas participantes, visando identificar novos talentos e contribuir para o desenvolvimento do esporte no Estado.

O Sisdete se diferencia por ser um programa abrangente, que acompanha os atletas desde a base até a fase adulta. Através de quatro etapas de avaliação, o sistema coleta dados sobre o desempenho físico, saúde e desenvolvimento dos jovens.

O sistema funciona através de um aplicativo e de avaliações presenciais realizadas durante as etapas dos Jogos Escolares. Na primeira etapa, os professores das escolas estaduais utilizam o aplicativo para avaliar seus alunos. Já na segunda etapa, todos os atletas da faixa etária de 12 a 14 anos são avaliados presencialmente. As etapas seguintes, em agosto e novembro, avaliam os atletas de 15 a 17 anos e os contemplados com o Bolsa Atleta, respectivamente.

Com base nos dados coletados, o Sisdete irá gerar um perfil completo dos atletas, incluindo informações sobre sua condição física, desempenho esportivo e indicadores de saúde. "Com esses dados, vamos traçar políticas públicas para o melhoramento das nossas equipes escolares, visando, futuramente, termos campeões a nível nacional e internacional”, afirmou o coordenador do Sisdete, Domingos Sávio da Costa.

*Com informações da Fundesporte