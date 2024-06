Inflação volta a subir em Campo Grande

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) referente ao mês de maio em Campo Grande, divulgado nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi de 0,42%, indicando inflação pelo décimo mês consecutivo. Em abril, a variação havia sido de 0,36%.

No ano, o IPCA na capital sul-mato-grossense acumula alta de 2,19%. A despesa com Cartório (50,68%) foi o item com maior inflação entre janeiro e maio, enquanto no Brasil esse item registrou aumento de 7,52%. No topo desse ranking da inflação acumulada desde janeiro, ainda estão: cebola (45,38%), mamão (40,58%) e batata-inglesa (38,22%), produto que registrou os maiores preços em maio.

O índice da inflação medido pelo IPCA nos últimos 12 meses em Campo Grande já acumula alta de 3,88%, acima dos 3,76% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.

No Brasil, o IPCA registrou um aumento de 0,46% neste último mês. Das 17 capitais pesquisadas, 11 registraram inflação maior que o mês anterior.

Em Campo Grande, os preços de seis dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em maio/24. O maior aumento veio do grupo Vestuário (1,50%), com impacto de 0,07 pontos percentuais (p.p.) no índice.

O segundo maior aumento foi registrado em Alimentação e bebidas (1,25%), que teve o maior impacto positivo entre os grupos (0,27 p.p.). A maior inflação registrada em maio nesse grupo foi na batata-inglesa (41,77%), que acumula 73,52% de aumento em 12 meses. Já a maior queda foi no preço do feijão carioca (-10,87%).

A alimentação fora do domicílio (1,34%) acelerou em relação ao mês anterior (0,11%). O subitem refrigerante e água mineral teve alta de 2,94%, assim como cerveja (2,84%).

Os gastos com Saúde e cuidados pessoais (0,73%) também ficaram mais altos no último mês. O resultado foi influenciado pelo plano de saúde (0,68%) e pelos itens de higiene pessoal (1,42%).

No grupo dos Transportes (0,38%) os maiores aumentos vieram das passagens aéreas (5,12%) e do conserto de automóvel (2,22%). Entre as quedas, ganham destaque transporte por aplicativo (-4,34%), pneu (-2,98%) e ônibus interestadual (- 2,86%).

No grupo Despesas pessoais (0,20%) a maior alta de preços foi para os gastos com hospedagem (2,07%). E a principal queda foi na compra de pacote turístico (-0,71%).

Em Artigos de Residência (0,38%), os móveis registraram as maiores altas, sendo: reforma de estofado (3,13%), móvel infantil (2,96%) e móvel para copa e cozinha (2,95%). E a maior queda de preços foi registrada no ventilador (-2,84%).

Houve redução de preços nos grupos Comunicação (-0,25%) e Educação (- 0,03%), que ficou praticamente estável.

O grupo Habitação (-0,86%) também registrou deflação. O índice foi influenciado principalmente pela energia elétrica (-0,32%). Mas houve queda maior no preço da tinta (- 3,89%), do sabão em pó (-2,42%) e do aluguel residencial (-2,38%). Em contrapartida, houve aumento nos preços de saco para lixo (2,39%), condomínio (1,50%) e amaciante e alvejante (0,98%).

Confira o ranking dos itens com maiores variações de preços em Campo Grande nos últimos cinco meses, conforme dados do IBGE:

IPCA em Campo Grande-MS Variação acumulada no ano (%) - Janeiro a maio/24 - FONTE IBGE MAIORES AUMENTOS DE PREÇOS Peito 2,07 Cartório 50,68 Roupa infantil 2,07 Cebola 45,38 Conserto de automóvel 2,06 Mamão 40,58 Autoescola 2,06 Batata-inglesa 38,22 Agasalho feminino 2,05 Alho 33,67 Aluguel e taxas 1,99 Banana - maçã 22,19 Manicure 1,98 Tomate 18,94 Suco de frutas 1,89 Abacaxi 15,65 Sandália/chinelo 1,87 Laranja - pera 15,05 Sardinha em conserva 1,77 Cheiro-verde 14,86 Bermuda/short feminino 1,75 Alface 11,74 Automóvel novo 1,69 Curso de idioma 11,37 Refrigerador 1,64 Produto para pele 10,92 Leite longa vida 1,63 Bolsa 10,15 Serviços médicos e dentários 1,6 Etanol 10,07 Patinho 1,55 Creche 9,86 Empregado doméstico 1,53 Ensino fundamental 9,32 Fralda descartável 1,48 Serviços de streaming 9,29 Alcatra 1,47 Azeitona 9,23 Móvel para sala 1,43 Azeite de oliva 9,16 Maionese 1,41 Ensino médio 9,06 Enlatados e conservas 1,39 Pré-escola 9,04 Sorvete 1,36 Hospedagem 8,69 Massa semipreparada 1,31 Arroz 8,45 Produto para cabelo 1,26 Café moído 8,14 Mandioca (aipim) 1,23 Peixe - tambaqui 7,72 Produto para higiene bucal 1,22 Joia 7,49 Depilação 1,16 Repolho 7,39 Comunicação 1,16 Hormonal 7,37 Uva 1,08 Absorvente higiênico 7,29 Biscoito 1,06 Dermatológico 6,92 Acessórios e peças 1,05 Reforma de estofado 6,56 Peixe - pintado 0,98 Oftalmológico 6,5 Sal 0,97 Frango em pedaços 6,48 Contrafilé 0,94 Antialérgico e broncodilatador 6,24 Detergente 0,88 Maçã 6,16 Atividades físicas 0,8 Caderno 6,1 Artigos de papelaria 0,73 Tempero misto 6,07 Médico 0,61 Pós-graduação 5,91 Ventilador 0,55 Sorvete 5,52 Frango inteiro 0,54 Tênis 5,5 Móvel infantil 0,49 Cerveja 5,4 Sapato feminino 0,37 Sapato infantil 5,39 MAIORES QUEDAS DE PREÇOS Iogurte e bebidas lácteas 5,32 Passagem aérea -38,54 Móvel para copa e cozinha 5,1 Banana - d'água -16,64 Gastroprotetor 5,08 Sabonete -10,81 Lingerie 5,04 Bicicleta -9,54 Curso preparatório 4,98 Ar-condicionado -8,43 Livro didático 4,89 Roupa de banho -8,34 Sopa desidratada 4,87 Transporte público -7,6 Hipotensor e hipocolesterolêmico 4,79 Seguro voluntário de veículo -5,97 Brinquedo 4,74 Açúcar cristal -5,62 Amaciante e alvejante 4,64 Feijão - carioca (rajado) -5,53 Conserto de bicicleta 4,61 Tinta -5,29 Analgésico e antitérmico 4,59 Transporte por aplicativo -5,27 Ovo de galinha 4,58 Balas -4,75 Tratamento de animais (clínica) 4,55 Milho-verde em conserva -4,72 Vestido infantil 4,49 Músculo -4,7 Neurológico 4,43 Aparelho telefônico -4,65 Antigripal e antitussígeno 4,41 Farinha de trigo -4,52 Vitamina e fortificante 4,4 Óleo de soja -4,5 Presunto 4,37 Televisor -4,36 Gasolina 4,33 Margarina -4,07 Refrigerante e água mineral 4,29 Utensílios de vidro e louça -3,84 Taxa de água e esgoto 4,18 Carne de porco -3,7 Exame de imagem 4,16 Cama, mesa e banho -3,66 Aparelho ortodôntico 4,12 Computador pessoal -3,58 Serviço bancário 4,12 Tapete -3,57 Cinema, teatro e concertos 4,11 Melancia -3,39 Alimento para animais 4,02 Conserto de aparelho celular -3,24 TV por assinatura 4,02 Sabão em pó -3,11 Bolo 4 Produtos óticos -3,05 Ensino superior 4 Óculos de grau -3,05 Refrigerante e água mineral 3,94 Plano de telefonia fixa -2,96 Atomatado 3,91 Mortadela -2,8 Saco para lixo 3,83 Outras bebidas alcoólicas -2,8 Sobrancelha 3,8 Lagarto comum -2,78 Fogão 3,75 Linguiça -2,69 Condomínio 3,74 Pneu -2,55 Cerveja 3,68 Cimento -2,47 Anti-inflamatório e antirreumático 3,65 Peixe - tilápia -2,45 Ônibus interestadual 3,61 Macarrão instantâneo -2,44 Livro não didático 3,61 Óleo diesel -2,43 Cabeleireiro e barbeiro 3,55 Máquina de lavar roupa -2,2 Plano de saúde 3,47 Móvel para quarto -1,95 Utensílios de metal 3,4 Bermuda/short masculino -1,93 Utensílios para bebê 3,36 Artigos de iluminação -1,9 Combo de telefonia, internet e tv por assinatura 3,29 Papel higiênico -1,82 Camisa/camiseta masculina 3,15 Calça comprida feminina -1,71 Cigarro 3,13 Combustíveis (domésticos) -1,65 Psicotrópico e anorexígeno 3,11 Gás de botijão -1,65 Lanche 3,09 Aparelhos eletroeletrônicos -1,64 Conjunto infantil 3,09 Roupa de cama -1,59 Bermuda/short infantil 3,01 Água sanitária -1,49 Motocicleta 3 Material hidráulico -1,46 Chocolate e achocolatado em pó 2,97 Blusa -1,46 Acém 2,92 Carnes e peixes industrializados -1,41 Alimentação fora do domicílio 2,91 Chocolate em barra e bombom -1,38 Mudança 2,91 Pão doce -1,35 Casa noturna 2,91 Farinhas, féculas e massas -1,18 Mão de obra 2,9 Pão francês -1,08 Calça comprida masculina 2,89 Energia elétrica residencial -1,05 Ônibus intermunicipal 2,86 Óleos e gorduras -0,89 Sapato masculino 2,84 Chá mate (erva mate) -0,83 Plano de telefonia móvel 2,82 Camisa/camiseta infantil -0,76 Artigos de maquiagem 2,73 Macarrão -0,74 Calça comprida infantil 2,67 Sabão em barra -0,72 Óleo lubrificante 2,65 Automóvel usado -0,71 Pacote turístico 2,55 Emplacamento e licença -0,62 Serviços laboratoriais e hospitalares 2,54 Suco em pó -0,59 Refeição 2,51 Transporte escolar -0,36 Vestido 2,51 Costela -0,32 Perfume 2,44 Reparos -0,28 Anti-infeccioso e antibiótico 2,31 Antidiabético -0,28 Produto para barba 2,31 Exame de laboratório -0,22 Hospitalização e cirurgia 2,3 Queijo -0,14 Dentista 2,26 Desodorante -0,11 Leite em pó 2,25 Aluguel residencial -0,08 Ônibus urbano 2,15 Serviço de higiene para animais -0,06