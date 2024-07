Com avanço de frente fria, início de semana deve ser gelado em Mato Grosso do Sul

A segunda-feira (08) começa com queda na temperatura em Mato Grosso do Sul, devido a passagem de massa de ar frio e seco sobre o estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o início da semana tem alerta para perigo potencial de declínio de temperatura com uma redução média de 3 a 5 graus.

Nos municípios, a expectativa é de temperatura mais amena com máxima de 27 graus em algumas cidades. Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre 11 e 20 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 50 e 85%

Continue Lendo...

No interior, na região sul, em Dourados os termômetros variam entre 12 e 18 graus. Em Ponta Porã a temperatura será entre 10 e 16 graus.

Na região norte, em Coxim a variação será de 16 e 26 graus. No oeste do estado, em Porto Murtinho, 10 e 17 graus; em Corumbá 11 e 23 graus.

No leste do estado, em Três Lagoas a temperatura fica entre 19 e 27 graus, o dia por lá será de sol e muitas nuvens.