Com 3 drives da reciclagem em 2024, ação em março será especial para as mulheres

Marcados para os dias 14, 15 e 16 de março, nos altos da avenida Afonso Pena, o drive thru da reciclagem chega a sua décima primeira edição em Campo Grande. A ação é voltada a conscientização da população para práticas sustentáveis e descarte correto de produtos.

Nesta edição de março, o drive thru será temático especial às mulheres. Durante os dias de atividades, serão disponibilizados serviços de mamografia e preventivo. Entre atrações também estarão disponíveis parceiras com diversos órgãos públicos como: Agems, Imasul, Segov, Fac e Semadur. Acompahne a entrevista completa com a Diretora de Inovação e Relações Institucionais da Agems, Rejane Monteiro e com a idealizadora da Startup Dubem Sustentável, Ana Franzoloso.