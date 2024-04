Compra de terras para indígenas resolve conflitos fundiários?

No último dia 12, a visita do presidente Lula (PT) ao Mato Grosso do Sul reacendeu o debate sobre soluções para os conflitos fundiários que envolvem povos indígenas no estado.

Na coluna CBN Meio Ambiente desta quarta-feira (24), Fernando Garayo comentou que o presidente propôs a compra de terras para os povos Guarani-Kaiowá, que se encontram acampados em áreas nas proximidades de Dourados. A iniciativa, em parceria com o governo estadual, prevê a aquisição de mais de 2 mil hectares.

Continue Lendo...

Mas essa é a melhor solução? Confira a coluna na íntegra: