Contrabando de pneus e cigarros é apreendido em Maracaju

Na segunda-feira (22), uma equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu um carro com produtos contrabandeados em Maracaju. O veículo, que transportava pneus e cigarros vindos do Paraguai, foi flagrado durante uma patrulha rotineira na zona rural do município.

A ação ocorreu na MS-164, e ao abordar o carro, os policiais encontraram 700 pacotes de cigarros ilegais e oito pneus dentro do porta-malas. O motorista, um homem de 36 anos, confessou ter pego a carga em Pedro Juan Caballero (PY) com o objetivo de entregá-la em Campo Grande, onde receberia R$ 1.000 pelo transporte.

O homem foi preso e, junto com o material apreendido, estimado em R$ 60 mil, encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

A operação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Exército Brasileiro, que visa combater o contrabando e outros crimes na região de fronteira.

*Com informações do DOF