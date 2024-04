Cooperativas crescem e constituem 13% do PIB em MS

O Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul (OCB/MS) é responsável por congregar as cooperativas no estado. Entre suas demandas estão o serviço de monitoramento. Segundo o coordenador de monitoramento de cooperativas do sistema OCB/MS, Fabrício Soares Rodrigues, o acompanhamento é fundamental para que as empresas não fiquem perdidas na gestão do negócio, identidade, governança e suporte no desempenho financeiro.

“Os atendimentos estão divididos em dois grupos, aqueles que ainda não constituíram uma cooperativa e os que já são cooperados aos sistema OCB/MS recebem diretamente esta orientação”.

Continue Lendo...

Entre os principais erros cometidos hoje pelos cooperados, o coordenador de monitoramento explicou que a precificação de produtos e serviços é uma das principais falhas dos empreendedores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o fortalecimento das cooperativas no estado e no Brasil, de acordo com Rodrigues, as expectativas são positivas. A prospecção é de que até 2027 o faturamento no país alcance a marca de um trilhão de reais. Acompanhe a entrevista completa.