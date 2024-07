Curso nacional capacita treinadores de vôlei em Mato Grosso do Sul

Teve início nesta sexta-feira (19) o “Curso Nacional de Treinadores de Voleibol de Quadra – Nível 2”, em Campo Grande. A capacitação, que segue até domingo (21), é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte e Setesc, em parceria com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Ao todo, 92 técnicos participam do curso, sendo 30 de Campo Grande e 62 de outras cidades do interior. Esta capacitação é uma continuidade do projeto iniciado no ano passado, quando foi oferecido o Curso Nacional de Treinadores de Voleibol de Quadra – Nível 1, focado no nível escolar.

A formação teórica ocorreu online de 1º a 11 de julho. Agora, na etapa presencial, os participantes têm a oportunidade de aplicar o conhecimento sob a orientação de treinadores experientes da CBV. Os concluintes serão certificados como Treinadores CBV Nível 2 e terão seus nomes registrados na Federação e na CBV, conforme as normas profissionais vigentes.

Paulo Ricardo Nuñez, diretor-presidente da Fundesporte, ressaltou a importância dessa oportunidade para os técnicos locais. "Este evento é essencial para o aperfeiçoamento dos nossos treinadores, contando com o alto nível dos instrutores envolvidos. Queremos capacitar nossos profissionais de forma acessível, pois acreditamos que o conhecimento é o maior legado que podemos oferecer."

Carlos Antônio Rios, diretor da CBV e presidente da Comissão Nacional de Treinadores de Voleibol, também enfatizou a importância do projeto. "Este curso é um marco no Brasil, focado na capacitação dos treinadores da base. Nossa meta é democratizar o conhecimento e proporcionar aos professores acesso ao desenvolvimento técnico e científico do voleibol nacional."

Entre os participantes, Leomar Soares, treinador há 30 anos em Campo Grande, vê o curso como uma chance de atualização. "A realização do treinamento pela CBV é uma oportunidade para nos atualizarmos. Os atletas se beneficiam porque, à medida que os técnicos se especializam, a qualidade dos treinos melhora", afirma Leomar.

Com carga horária de 80 horas, divididas entre teoria e prática, o curso encerra no domingo com uma prova teórica. Os aprovados serão oficialmente cadastrados como Treinadores CBV Nível 2, prontos para aplicar o conhecimento adquirido em suas respectivas regiões.

*Com informações da Fundesporte