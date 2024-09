Defesa Civil atende mais de 400 famílias no Pantanal

A operação de assistência humanitária promovida pelo Governo do Estado, por meio da Defesa Civil de Mato Grosso do Sul, segue realizando missões humanitárias de assistência às comunidades ribeirinhas do Pantanal, impactadas pela estiagem e pelos incêndios florestais.

Durante as próximas semanas, mais de 400 famílias serão atendidas com entrega de cestas básicas, água mineral, além de assistência médica, social, psicológica e atendimento veterinário.

Continue Lendo...

Entre os dias 15 e 21 de setembro, equipes de agentes e voluntários atuarão na região do Alto Pantanal, onde 200 famílias serão atendidas nas localidades Porto São Francisco, Castelo, Amolar, Ilha Verde, Barra do São Lourenço, Paraguai Mirim, entre outras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A partir do dia 22 até 28 de setembro, as missões continuarão no Baixo Pantanal, com a previsão de atender 227 famílias nas comunidades Formigueiro, Volta Grande, Porto da Manga, Porto Esperança, Forte Coimbra, Porto Morrinho e Passo do Lontra.

As missões humanitárias da Defesa Civil MS têm o objetivo de garantir a segurança alimentar, a saúde e o bem-estar das populações ribeirinhas, além de apoiar as equipes que atuam no combate às chamas que afetam o Pantanal.

“Mais que levar água, alimentos e assistência médica, nossa missão humanitária acolhe e leva esperança aos nossos ribeirinhos pantaneiros. Esse sentimento de voluntariado, de amor ao próximo, tem nos motivado a levar essas ações de assistência nestas regiões isoladas”, destaca o coordenador-geral da Defesa Civil MS, coronel Hugo Djan Leite.

Durante a live da Operação Pantanal, onde são apresentadas as atividades desenvolvidas no combate aos incêndios florestais no Estado, o coronel Djan apresentou o balanço das ações realizadas nas primeiras operações e adiantou que já foi solicitado à Defesa Civil Nacional um segundo plano de recursos para a continuidade das missões humanitárias e das ações de apoio às equipes de brigadistas.

Balanço das primeiras missões humanitárias

Na primeira fase das ações humanitárias, a Defesa Civil atendeu comunidades do Pantanal do Taquari e do Alto Pantanal, afetadas pela crise hídrica e pelos incêndios.

Pantanal do Taquari

- 218 famílias atendidas

- 218 cestas básicas entregues

- 10 mil litros de água mineral distribuídos

- 210 triagens para atendimento ambulatorial

- 160 atendimentos médicos

- 27 atendimentos psicológicos

- 122 atendimentos veterinários (medicação antiparasitária, aplicação de anticoncepcional e procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade)

- 82 cadastros realizados para o Programa +Social

Alto Pantanal

- 230 famílias atendidas

- 230 cestas básicas entregues

- 3 mil litros de água mineral distribuídos

- Alimentação desidratada fornecida aos bombeiros e brigadistas no combate aos incêndios

*Com informações da Comunicação da Defesa Civil