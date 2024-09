Detran-MS abre inscrições para formação de instrutores de trânsito em Dourados

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) está com inscrições abertas para o curso de formação de Instrutores de Trânsito, destinado a Dourados e região. A oportunidade é voltada para quem deseja atuar como instrutor em autoescolas.

Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de outubro pelo portal "Meu Detran", na aba "Educação". O curso será ministrado presencialmente na Agência Regional de Trânsito de Dourados, localizada na Rua Coronel Ponciano, 600, no Jardim do Jequitibá. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h25, com sábados pré-programados das 7h30 às 11h55 e das 13h às 17h25.

Em caso de necessidade, as atividades também poderão ocorrer aos domingos e feriados. As aulas práticas de ensino supervisionado (estágio) serão realizadas de domingo a segunda-feira, em horários variados.

Para se inscrever, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos: ser maior de 21 anos, ter Ensino Médio completo, estar habilitado há pelo menos dois anos, pagar a taxa de inscrição disponível no portal e ser aprovado em avaliação psicológica pedagógica. Toda a documentação exigida deve ser enviada para o e-mail [email protected].

O curso conta com 203 horas/aula, abordando disciplinas como Didática, Direção Defensiva e Legislação de Trânsito, entre outras. O edital pode ser conferido aqui.

*Com informações do Governo de MS