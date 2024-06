Dia Internacional do Leite: alimento ajuda no desenvolvimento humano e econômico

O CBN e Acrissul no Agro comemorou a data de 1º de junho. Trata-se do Dia Internacional do Leite, criado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura para reconhecer a importância do leite como alimento global.

Ele é celebrado todo dia 1 de junho desde 2001. Uma oportunidade para chamar a atenção para as atividades da atividade leiteira. O CBN Agro recebeu a produtora rural, Aurora Real para falar da importância do leite para o desenvolvimento humano, econômico e também dos desafios e oportunidades do setor.

Confira na íntegra: