Dois homens são presos por pesca predatória no Rio Taquari

Na tarde de quarta-feira (8), a Polícia Militar Ambiental (PMA) de Coxim prendeu em flagrante dois homens por pesca predatória no Rio Taquari. A ação aconteceu durante um patrulhamento fluvial na região conhecida como “Tapete Verde”, onde os policiais avistaram os indivíduos pescando com redes, o que é proibido.

Ao perceberem a presença da PMA, os pescadores tentaram fugir, jogando os peixes capturados no rio. No entanto, a equipe da PMA conseguiu alcançá-los e deter a embarcação. Na revista, foram encontrados diversos exemplares de peixe da espécie pintado, inclusive abaixo do tamanho mínimo permitido por lei, que é de 85 cm.

Diante do flagrante, a PMA apreendeu 15 kg de pescado, duas redes de pesca com 150 metros de comprimento, um motor de popa de 25 HP e a embarcação utilizada pelos pescadores. Além disso, foi aplicado um auto de infração ambiental para cada um dos indivíduos, totalizando uma multa de R$ 1.700,00 para cada um.

*Com informações da PMA