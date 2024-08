DOF apreende carreta com carga milionária de cigarros contrabandeados em Iguatemi

Em mais uma ação contra o crime organizado, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu uma carreta carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai, na madrugada desta terça-feira (6). A carga, avaliada em mais de R$ 2 milhões, estava escondida em um semirreboque e foi encontrada durante patrulhamento na MS-295, zona rural do município.

A apreensão ocorreu quando policiais avistaram o veículo parado às margens da rodovia e, durante a vistoria, constataram que a carreta estava carregada com aproximadamente 40 mil pacotes de cigarros. Diligências foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

A carga contrabandeada foi encaminhada para a Receita Federal de Mundo Novo. A ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

*Com informações do DOF