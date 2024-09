DOF recupera caminhonete furtada com quase duas toneladas de maconha

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram, na madrugada de domingo (15), uma caminhonete furtada carregada com 1.815 quilos de maconha. Durante a ação, um adolescente de 17 anos foi apreendido. O veículo, com placas falsas, havia sido roubado na cidade de Loanda, no Paraná, no mês passado.

A operação aconteceu na rodovia MS-160, na zona rural de Amambai, quando os policiais avistaram o momento em que o condutor abandonou a caminhonete e fugiu para uma plantação próxima à via. O jovem foi alcançado e detido. Aos policiais, ele confessou ter sido contratado para pegar o veículo já carregado de drogas em Capitán Bado, no Paraguai, e levá-lo até Mandaguari, no Paraná.

O veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Amambai. A carga apreendida é estimada em R$ 3,83 milhões. A operação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em conjunto com a Operação Ágata Fronteira Oeste, do Ministério da Defesa.

*Com informações do DOF