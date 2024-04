Duelo de governistas

O vice-governador Barbosinha, que trocou o PP pelo PSD, está pronto para aceitar o desafio de concorrer à Prefeitura de Dourados. Se isso realmente acontecer, dois governistas estarão se enfrentando no segundo maior colégio eleitoral do estado. De um lado, Barbosinha e, do outro, o ex-deputado estadual Marçal Filho, que deixou o PP para disputar as eleições pelo PSDB. O atual prefeito Alan Guedes (PP) é um aliado do governo.

Quando se fala em duelo de governista, porque Barbosinha é o vice-governador e Marçal é do partido do governador Eduardo Riedel. No PSDB, Marçal será candidato ungido pelo ex-governador Reinaldo Azambuja. No caso de Barbosinha entrar na disputa, será com as bênçãos do governador Eduardo Riedel.

Continue Lendo...

A participação de Barbosinha na disputa eleitoral será a oportunidade de revanche com Alan Guedes. Os dois se enfrentaram as eleições de 2020 e Alan levou a melhor. No pleito de 2022, os dois dividiram o mesmo palanque em apoio a Riedel. Nesta chapa, Barbosinha saiu como vice-governador. Mesmo assim, as rusgas políticas entre os dois não foram removidas. Os dois contínuam se acotovelando por onde passam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar dos esforços para os dois se entenderem, eles continuam se rivalizando. Barbosinha não quer saber de bater nas costas de Guedes e apoiar a sua reeleição. Esse entrevero não prejudicou a administração da cidade. Como vice-governador, Barbosinha procurou ajudar com liberação de recursos.

O cenário em Dourados é de embate entre os aliados do governo. Não tem como fugir disso. O prefeito estará concorrendo à reeleição empurrado pela senadora Tereza Cristina, a chefona no PP no estado.

A candidatura de Barbosinha não depende só da sua vontade. A execução desse projeto eleitoral passará por um alinhamento com o governo. Ele não vai entrar numa disputa para colocar Riedel em dificuldades. Barbosinha é um politico de grupo, faz o jogo do seu grupo político e hoje está bem alinhado com Riedel.

Por isso, Barbosinha só sairá candidato a prefeito de Dourados com aval de Riedel. Até agora, essa questão ainda não está totalmente amadurecida. Mas Barbosinha, como ele mesmo disse, está pronto para o desafio se for convocado pelo governador.

Confira na íntegra: