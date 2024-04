Em 2024, 15 pessoas morreram no estado vítimas da dengue

Segundo os dados do boletim epidemiológico da Secretária de Estado de Saúde (SES), apresentados nesta quinta-feira (24), 15 pessoas morreram por dengue no estado em 2024, outros 12 casos seguem em investigação.

Mato Grosso do Sul já registrou, neste ano,14.630 casos prováveis da doença, sendo 6.578 casos confirmados apenas nestes 4 primeiros meses.

Continue Lendo...

As informações constam do boletim referente a 16ª semana epidemiológica. Conforme os registros do período, nos últimos 14 dias, Coronel Sapucaia lidera o ranking dos municípios com alta incidência da doença, seguido por Juti, Laguna Carapã, Antônio João, Itaquiraí, Naviraí, Camapuã, Iguatemi, Vicentina, Ponta Porã e Figueirão.

Entre as estratégias para reduzir os riscos do agravamento da doença, desde março, está sendo realizada a imunização de crianças e adolescentes no estado. Desde a última quinta-feira,18, o público prioritário foi ampliado, após orientação do Ministério da Saúde, para a vacinação de crianças com idade de 6 a 16 anos. Até agora 41.105 doses do imunizante já foram aplicadas na população-alvo para a vacinação em Mato Grosso do Sul. Ao todo, o estado já recebeu 73.344 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.