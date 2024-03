Em dois dias de operação, PMA faz apreensões em quatro municípios

Com a reabertura da pesca nos rios da Bacia do Paraguai, a Polícia Militar Ambiental iniciou a Operação “Abertura Temporada de Pesca 2024”, e nestes primeiros dois dias, aprrnedeu petrechos irregulares em Aquidauana, Coxim, Miranda e Jardim.

• Em Aquidauana foram apreendidas 04 (quatro) varas com molinetes;

• Em Miranda, foram retirados 20 anzois de galho, 2 espinhéis e uma rede de pesca medindo 15m de comprimento;

• Em Coxim, foram apreendidos 39,900 kg de pescados irregulares que resultou em autuação no valor de R$ 2.798,00 conforme o Decreto Estadual 15.166;

• Em Jardim, foram apreendidas 04 tarrafas.

As operações têm o objetivo de combater a pesca predatória e garantir a sustentabilidade dos recursos naturais. Com a presença da Polícia Militar Ambiental, expectativa é represar práticas ilegais e proteger a fauna aquática, contribuindo para a preservação do meio ambiente.

De acordo com a PMA, a fiscalização continuará ativa ao longo da temporada de pesca, com o intuito de garantir a proteção dos rios e da biodiversidade aquática do Mato Grosso do Sul.

