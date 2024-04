Esporte 100% brasileiro terá oficina gratuita no domingo

No próximo domingo (28), a Ucapes (Unidade de Capacitação Esportiva) da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) oferta o workshop "Tapembol Esporte Brasileiro".

A oficina, com carga horária de 5 horas, é direcionada a profissionais e graduandos de Educação Física, com o objetivo de apresentar e aprofundar o conhecimento sobre esse esporte inovador.

Criado em Caeté, Minas Gerais, em 2007, o Tapembol é um esporte de equipe jogado com seis jogadores por time. A dinâmica é simples, os jogadores utilizam as mãos abertas para tocar a bola, alternando um ou dois toques sem agarrá-la. A quadra utilizada é a mesma do Futsal e Handebol, facilitando a adaptação para quem já conhece essas modalidades.

O ministrante do workshop é o especialista em treinamento desportivo, o professor Marco Aurélio Cândido, também criador da modalidade brasileira tapembol. “O tapembol tem muita aceitação no meio escolar pela sua facilidade de jogar. O tapembol une as crianças, o mais apto, o menos apto, numa mesma aula. Ele não precisa ter muita destreza, então o aluno aprende muito rápido e com isso ele se sente parte.”

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Martins Nuñes, o workshop é de extrema importância para ensinar a nova modalidade e democratizar o acesso ao tapembol.“Criado em solo brasileiro essa modalidade é muito importante para a diversão e também para a inclusão de atletas. Eu fico muito feliz que a Fundesporte pode proporcionar momentos como esse para os professores e estudantes de Educação Física, ainda mais já fazendo uso do nosso novo espaço de treinamento, o Centro de Referência de Esporte e Cultura, a antiga Escola Riachuelo”, frisa o diretor-presidente.

As inscrições podem ser feitas pelo site até o domingo. O workshop acontecerá no novo Centro de Referência de Esporte e Cultura, antiga escola Riachuelo.

*Com informações da Fundesporte

