Evento nacional arrecada doação para comunidade do Mandela

O Encontro Nacional dos Violeiros será ponto de arrecadação de doação de itens de higiene, alimentos, roupas, calçados e eletrodomésticos para as 150 famílias atingidas pelo incêndio desta quinta-feira (16) na Comunidade do Mandela, região Norte de Campo Grande.

Dessa sexta (17) até domingo (19), o Parque das Nações Indígenas - palco do Encontro Nacional dos Violeiros - receberá as doações. Coordenadora da Cufa (Central Única de Favelas), Letícia Polidório, enfatiza que a população do Mandela perdeu tudo e que as doações também podem ser direcionadas à sede da Cufa.

“Com o incêndio as famílias perderam documentos, utensílios domésticos, alimentação, material escolar das crianças, roupas, calçados. Nós pedimos encarecidamente para que vocês possam doar para eles, podem direcionar à Cufa que vamos nos organizar para trazer para eles, porque no momento eles não podem receber todas as doações, porque não têm onde morar ainda”, afirma Letícia.

Continue Lendo...

Doações

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alimentos;

Materiais de higiene pessoal;

Fraldas descartáveis;

Água mineral;

Itens de limpeza;

Roupas;

Colchão;

Enxoval de cama e banho;

Materiais de Construção .

Onde doar

No palco do Parque das Nações Indígenas, nesta sexta-feira, a partir das 15h, horário em que se inicia a programação do Encontro Nacional. Já no sábado, você pode levar a sua doação a partir das 16h, e no domingo, das 11h em diante.

A Prefeitura Municipal de Campo Grande também está recolhendo doações no FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), localizado na Avenida Fábio Zahran, 6.000 - Vila Carvalho.

Nesta sexta-feira, o atendimento vai até meia-noite, e no sábado o FAC abre em regime de plantão, para receber as doações, das 8h às 17h. Informações pelo telefone: 2020-1361.

Você também pode doar na sede da Cufa, localizada na Rua Livino Godói, 710 - Jardim São Conrado.

*Com informações do Governo do Estado

Saiba Mais: