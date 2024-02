Evento vai discutir a biodefesa do Eucalipto em MS

A Reflore-MS, Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas, promove o1° Encontro de Biodefesa em Eucalipto, no dia 29 de fevereiro, em Três Lagoas. O encontro aborda temas cruciais para o manejo sustentável das florestas de eucalipto, com foco especial no controle de pragas e doenças. Serão discutidos o manejo do Psilídeo de Concha, agentes biológicos para o controle de lagartas e tecnologia de aplicação para liberação desses agentes biológicos. Vanessa Bonfim, Coordenadora de Fitossanidade da Reflore-MS, participou do CBN Agro e falou sobre o tema.

