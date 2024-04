Falamansa fará show gratuito neste domingo

Neste domingo (21), o grupo de forró Falamansa é a atração principal do "MS ao Vivo", com abertura da banda Canaroots Reggae, que contará com a participação de Louva Dub, cantor Sandim e Rasdair Damata.

O evento é gratuito e realizado no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, ligada à Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, e do Sesc MS.

Continue Lendo...

Show

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta edição, o tradicional forró do grupo Falamansa promete colocar todo mundo para dançar. Rompendo todos os paradigmas comuns para um grupo musical, o Falamansa completa 23 anos de atividade ininterrupta com a mesma formação de integrantes.

O show de abertura do "MS ao Vivo" será realizado a partir das 17 horas, com a banda Canaroots Reggae, que traz a performance "Canaroots convida", uma homenagem ao compositor Lincoln Gouveia, vocalista e criador deste grupo musical, e que faleceu em 2021 deixando um legado de incalculável valor para o cenário do reggae no Mato Grosso do Sul.

Neste show musical, o Canaroots conta com as participações das bandas Louva Dub e do cantor Sandim, além da apresentação de Rasdair Damata, representando o reggae autoral feito no cerrado sul-mato-grossense.

O evento também contará com a presença de feirantes e expositores da economia criativa.

*Com informações do Governo do Estado