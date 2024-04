Festa do Queijo em Rochedinho deve atrair mais de 10 mil pessoas em maio

Com a expectativa de receber mais de 10 mil pessoas, a 7ª Festa do Queijo de Rochedinho será realizada no dia 11 de maio. O anúncio do evento foi realizado no final de semana (13) durante a 84ª Expogrande.

Além dos produtos especiais e o tradicional queijinho fresco, a festa contará com sabores diferenciados. Segundo o proprietário da Dellato Sorvetes, André Machado, a iniciativa proporciona resultados muito bons mesmo depois da festa. Para este ano a marca confirmou três sabores especiais.

“Um de três queijos, um de queijo Nicola com doce de leite e outro e queijo coalho com melado de cana. A minha expectativa é que neste ano supere o recorde de público e de venda. Para mim foi fantástica a festa, até hoje colho os louros daquele momento, muita gente vem e conta ter ido à festa ou nos reconhece de lá”, afirma.

Quem também confirmou presença na festa foi a Zuleide Canhete Rodrigues, da Queijos Dazu. “A nossa expectativa é que o público encha a festa novamente e comprem nossos produtos. Neste ano vou levar outros sabores, como o queijo do reino, maturado no vinho e defumado”, revelou.

De acordo com prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, um dos objetivos da festa é o de conectar empresários com o público e mostrar o que há de melhor sendo feito na Capital e Região.

“O agronegócio é uma das vocações de Campo Grande. Campo Grande oportuniza melhor condição de vida aos empreendedores e nós devemos isso ao agronegócio que coloca a Capital em outro patamar. Isso gera emprego e renda aos pequenos produtores que estão aqui trazendo os seus produtos e convidando a todos nós para estarmos lá dia 11 de maio em Rochedinho. Convidamos a todos que estejam conosco nessa linda festa, fomentando a economia local, e gerando o desenvolvimento”, afirmou.

No ano passado, a Festa do Queijo atraiu mais de 7 mil pessoas. Segundo a secretária Municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel, este ano a expectativa é aumentar a quantidade visitantes.

“Este ano, a estimativa é de 10 mil pessoas, 45 expositores entre gastronomia, artesanato, derivados do queijo. E muito show bom para todos poderem prestigiar, quero aqui convidar cada um de vocês para estarem presente. Será no dia 11 de maio, em um sábado”.

O secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Pedro Espíndola, falou sobre a importância da festa para o setor produtivo de queijo da região.

“Estamos preparando essa festa com muito carinho, como foco no desenvolvimento econômico, que gera emprego e renda e possibilita o investimento nas áreas estratégicas e também na área social, é nesse sentido que estamos fazendo a 7ª Festa do Queijo, para fomentar negócios, levar entretenimento e lazer para a população”, concluiu.

O subprefeito do Distrito de Rochedinho, Silvio Santos, agradeceu a todas as secretarias envolvidas que dão o suporte necessário para a festa acontecer. “Vocês estão sempre nos auxiliando, então essa festa vai trazer mais de 10 mil pessoas para Rochedinho. Que trabalho maravilhoso”, afirmou.

O diretor-presidente da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), Daniel Ingold, participou do lançamento e disse ser parceiro da iniciativa. “Nós queremos que seja uma festa que tenha o máximo de pessoas, e vocês podem contar com a IAGRO”, afirmou.

A 7ª Festa do Queijo será realizada em frente à Escola Agrícola Barão do Rio Branco, localizada na Rua Guia Lopes, 340, Distrito de Rochedinho, a partir das 16 horas.

O evento é mais uma realização da Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a Subprefeitura de Rochedinho, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e do Agronegócio (Sidagro).

*Com informações PMCG



