Festival da Juventude terá mais de 50 atividades gratuitas

A partir do dia 25 de abril, a Cidade Universitária da UFMS em Campo Grande será palco da primeira edição do Festival da Juventude (FestJuv). O evento, que vai até o dia 28, reúne mais de 50 atividades gratuitas.

Idealizado pela Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura, o FestJuv nasceu com o objetivo de promover a literatura e a cultura entre os jovens. "Não estamos oferecendo qualquer coisa para a juventude, mas sim uma programação rica e diversa, onde o universo simbólico de diferentes grupos esteja presente e a arte seja o fio condutor de tudo isso", explica Nilson Rodrigues, idealizador do Festival.

A Vila das Letras, montada no estacionamento do Teatro Glauce Rocha, será um ponto de encontro para os amantes da literatura. Lá, você poderá participar de exposições, comprar livros de diversos coletivos literários e até mesmo trocar seus livros usados por outros. A programação também inclui lançamentos de livros, bate-papos com autores renomados como Tino Freitas e Marcelo Rubens Paiva, e oficinas de escrita criativa.

O palco da Praça da Juventude será palco de shows de artistas locais e nacionais, como Arnaldo Antunes, Matuê Miranda, Ana Cañas e MC Anarandá e Bro MC's, o primeiro grupo de rap indígena do Brasil. Também haverá apresentações de teatro, como Vereda dos Mamulengos e Dom Casmurro, performances de circo, trova, movimento cheerleading, breaking, concurso de cosplay e K-pop, e capoeira.

Para quem quer aprender algo novo, o FestJuv oferece diversas oficinas gratuitas. Entre os temas abordados estão: interpretação para cinema e TV, roteiro para cinema, técnica vocal para jovens, criação e desenvolvimento de aplicativos para celular, políticas públicas para a juventude, fake news, empreendedorismo digital/profissões do futuro e comunicação e marketing.

*Com informações da UFMS

