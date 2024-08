FPBIO: Combustível do futuro impulsiona investimento de R$ 200 bi no setor de biocombustíveis

A Frente Parlamentar Mista do Biodiesel (FPBio) afirmou que o projeto de lei do Combustível do Futuro (PL 528/2020) vai impulsionar investimentos de cerca de R$ 200 bilhões no mercado de biocombustíveis. "O projeto trará ganhos imensuráveis para a sociedade brasileira, a começar por investimentos projetados, viabilizados a partir da segurança jurídica e da previsibilidade resultantes da vigência do marco legal", disse a frente em nota assinada pelo presidente deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS).

A manifestação da FPBio ocorre após a apresentação, pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), de parecer favorável ao texto na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado. A FPBio ressalta que o PL vai possibilitar o salto da produção de biodiesel no País de 9 bilhões de litros neste ano para 15 bilhões de litros em 2030, quando a mistura do fbiocombustível ao óleo diesel poderá chegar a 25%, de acordo com o projeto.

