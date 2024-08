Geada atinge pelo menos 9 municípios de MS nesta segunda-feira

A massa de ar polar que atingiu Mato Grosso do Sul após a entrada de uma frente fria na última quinta-feira (22) - que trouxe chuva e melhorou a umidade relativa do ar - derrubou as temperaturas em todo o estado nesse final de semana.

E esta segunda-feira (26) amanheceu gelada em praticamente todo o território sul-mato-grossense. Conforme o meteorologista Natálio Abrahão, houve geada em pelo menos nove municípios do estado, sendo a sensação térmica mais baixa registrada em Iguatemi, com -4 °C , e temperatura próxima de zero grau (0,8 °C).

Continue Lendo...

Além de Iguatemi, geou em Amambai, onde os termômetros registraram 1,7 °C às cinco horas da manhã, Laguna Carapã (2,2 °C), Aral Moreira (2,5 °C), Juti (4 °C), Bonito (4,2 °C), Dourados (4,3 °C), Sete Quedas (4,1 °C) e Mundo Novo (4,6 °C).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Campo Grande a temperatura mínima foi de 7,3 °C, registrada às 6h da manhã. No Pantanal, em Corumbá, a mínima foi de 11,3 °C , também às 6h da manhã. Já no extremo Leste do estado, em Três Lagoas, a temperatura caiu para 8 °C nesse mesmo horário.

O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, com perigo potencial para o declínio nas temperaturas, vai até às 18h desta segunda-feira.

A partir de amanhã, terça-feira, a massa de ar polar começa a perder força sobre Mato Grosso do Sul e as temperaturas voltam a subir gradativamente, podendo chegar e/ou ultrapassar os trinta graus a partir da próxima quarta-feira. Mas as noites e manhãs ainda serão frias até a chegada da primavera, em menos de um mês.