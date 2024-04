Grupamento de Escolta Penitenciária recebe treinamento avançado

Policiais penais do Grupamento de Escolta Penitenciária (GEP) passaram por um curso avançado de aprimoramento em técnicas de escolta, promovido pela Escola Penitenciária (Espen) em colaboração com a Diretoria de Operações. A iniciativa da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) contou com o suporte da Base Aérea de Campo Grande e da Penitenciária Federal, que forneceram recursos e instrutores.

Dividido em dois módulos, o treinamento abordou técnicas de uso da pistola .40 e da carabina 5.56, armas utilizadas rotineiramente pelo GEP. No primeiro módulo, os participantes focaram no manuseio da pistola, com ênfase em diversas técnicas e na resolução de panes em cenários reais de operação.

Já o segundo módulo aprofundou o conhecimento na utilização da carabina 5.56, aprimorando as habilidades dos policiais penais em situações que demandam maior precisão e poder de fogo. As aulas práticas ocorreram no estande de tiro da Penitenciária Federal de Campo Grande, enquanto a parte teórica foi ministrada na Espen.

Com duração total de oito dias, o curso de aperfeiçoamento foi dividido em duas turmas para manter a operacionalidade do GEP. Ao longo do treinamento, os participantes combinaram teoria e prática, aplicando as técnicas aprendidas em cenários simulados.

O comandante do GEP, Silvânio Queiroz, ressaltou a importância do treinamento para a segurança e eficácia das operações do grupamento. “É de suma importância capacitar os operadores para garantir a segurança e eficiência das operações, refletindo diretamente na qualidade de vida deles e de suas famílias”, agradeceu o comandante do GEP.

