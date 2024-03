Importados são destaque em rede de supermercados

Com uma oferta de mais de 8 mil itens, entre nacionais e importados, o Arapongas Supermercados se destaca em Campo Grande. Com atendimento presencial e via WhatsApp.

O diferencial do supermercado está na variedade de produtos importados, exclusivos da marca. Além disso, o Arapongas se destaca pela agilidade nos serviços de entrega, proporcionando comodidade aos consumidores.

Walter Falavigna inaugurou o primeiro mercado na Vila Margarida, dando origem ao Arapongas. Com um atendimento personalizado, o comércio prosperou, contando com a colaboração de Ovídio Falavigna Neto, que se juntou ao pai nos negócios.

O crescimento do Arapongas Supermercados foi marcado por inovações e investimentos em tecnologia, alcançando a abertura de uma segunda loja. Atualmente, com três unidades em funcionamento, o proprietário revela planos ambiciosos de expansão, incluindo a inauguração de uma quarta loja e uma unidade no interior do estado.

"O Arapongas São Francisco complementa as outras lojas. Queremos proporcionar aos clientes experiências únicas, desde o momento em que adentram a loja até o instante em que saem com suas compras", ressalta o proprietário.

