Ingestão frequente de alimentos muito quentes pode contribuir para o câncer de esôfago

O mês de abril é dedicado a alertar a população sobre o câncer de esôfago. A doença impacta diretamente o sistema gastrointestinal do paciente e é um dos tipo de câncer que mais confunde os sintomas com outras doenças. Isso porque, muitas vezes, o desconforto começa com uma queimação de estômago.

No Jornal CBN CG desta quinta-feira (25), o médico especialista em câncer, Moacyr Basso Junior falou sobre o diagnóstico, tratamento e chances de cura. O médico alertou para questões comportamentais, que podem levar à doença, como por exemplo a ingestão de alimentos muito quentes.

“Um exemplo disso, é o chimarrão. A ingestão do líquido muito quente, frequentemente, vai lesionando o esôfago, o organismo na sequência se cura, mas isso ao longo do tempo, em 20 ou 30 anos pode levar ao desenvolvimento do câncer”.

Os homens estão entre os mais propensos ao câncer de esôfago. Segundo o médico, a demora em buscar atendimento médico preventivo e o uso do fumo contribuem para o aumento de casos entre a população. Acompanhe a entrevista completa.