O ex-deputado estadual Rafael Tavares, na entrevista à CBN em parceria com jornal Correio do Estado, deixou claro sua discordância se o ex-presidente Jair Bolsonaro tirá-lo da disputa pela Prefeitura de Campo Grande para apoiar a reeleição da prefeita Adriane Lopes (PP). Mas vai cumprir as ordens do capitão. "Sou soldado de Bolsonaro", declarou.

O que se vê nas atitudes de Bolsonaro é um jogo triplo. Primeiro, ele declara apoio ao deputado estadual João Henrique Catan, promete ao Rafael Tavares respaldo ao seu nome para concorrer às eleições e depois insinua aliança do PL com PP para defender a reeleição da prefeita Adriane Lopes.

Continue Lendo...

Tavares disse ter recebido missão de Bolsonaro para disputar as eleições na Capital. Essa mesma missão foi dada a Catan. Esse jogo de Bolsonaro acaba atrapalhando a pré-campanha tanto de Tavares quanto de Catan. Eles sabem, melhor do que ninguém, das movimentações da cúpula do PL em Campo Grande, que podem rifá-los da disputa eleitoral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E quem vai decidir sobre candidatura em Campo Grande ou mesmo a hipótese de apoio à reeleição de Adriane é Bolsonaro. Ele está ouvindo muito o Tenente Portela, presidente municipal do PL. E foi Portela quem levou Tavares para conversar com Bolsonaro. O ex-deputado estadual voltou de Brasília confiante que será o candidato a prefeito.

Bolsonaro tem conversado, também, com o presidente regional do PL, deputado federal Marcos Pollon, sobre o processo eleitoral na Capital. Pollon chegou anunciar apoio a Tavares. Mas esclareceu que a palavra final será de Bolsonaro.

Isso mostra a indefinição de um nome do PL para disputar as eleições. Se Bolsonaro tivesse batido o martelo, não haveria essa concorrência entre Tavares e Catan.

O discurso do Bolsonaro é do PL ter candidato próprio nas capitais e se o partido não tiver um nome competitivo, a recomendação é fazer aliança com um candidato conservador.

A prefeita Adriane Lopes se apresenta como candidata conservadora e espera apoio de Bolsonaro. Ela conta com as articulações da senadora Tereza Cristina (PP), ex-ministra da Agricultura do ex-presidente, para concretizar essa aliança.

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) postou em seu story do Instagram notícia da visita de Bolsonaro em Campo Grande e Dourados para lançamento de candidatos do PL a prefeito. Essa visita será em maio.

Só para complicar, nessa mensagem, Rodolfo indica especulação sobre apoio a Adriane.

Confira na íntegra: