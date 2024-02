Mais de 120 mil pessoas são esperadas na Expogrande 2024

A Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) decidiu remodelar os espaços para a edição da Expogrande 2024 (Exposição Agropecuária de Campo Grande). São esperadas mais de 120 mil pessoas entre os dias 4 a 14 de abril.

Durante o lançamento da programação da feira, o presidente da associação, Guilherme Bumlai anunciou a mudança do local dos shows no Parque Laucídio Coelho. As atrações eram realizadas na pista de julgamento de animais e, a partir de agora, será na entrada do parque, que tem quase 10 mil m². Já os animais serão julgados no local onde ficavam as arquibancadas.

"Não tenho dúvida de que essa Expogrande 2024 já nasce maior que a Expogrande de 2023. E para que a gente pudesse receber essa demanda de público, expositores e negócios maiores que o ano passado, foi necessário a gente fazer uma readequação do nosso parque de exposições. E a principal readequação foi a mudança da área de shows", afirmou.

Em 2023 a feira gerou mais de R$ 110 milhões com leilões e movimentações nos setores da capital, como o hoteleiro e gastronômicos. De acordo com Bumlai, no ano passado foram "mais de quatro mil animais vendidos, sendo R$ 18 milhões de faturamentos em leilões e umpúblico de aproximadamente 102 mil pessoas que estiveram no parque aqui no ano de 2023".

Para 2024, Bumlai afirma que a expectativa é de mais de R$ 150 milhões movimentados.

"Nós já temos 150 expositores já confirmados, 17 legões confirmados com 11 raças diferentes, incluindo aí bovinos e equínos. Em relação ao ano de 2023 onde nós tivemos 9 legões, então nós estamos em um incremento bastante expressivo na quantidade de leilões, além da expectativa de faturamento de mais de R$ 150 milhões", explicou.

Entre as novidades apresentadas no lançamento da feira, está a inclusão da sustentabilidade nas pautas. Segundo o presidente da Acrissul, a associação busca parcerias de possibilitem uma "Exposição Carbono Neutro". Outras novidades são o estande com realidade virtual e a inserção da das indústrias de celulose entre os setores presentes.

"E aqui nós estamos trabalhando para que a gente tenha uma realidade virtual aonde nós possamos, talvez, fazer a primeira comercialização de animal envolvido no país através de uma realidade virtual. Nós vamos ter alguns animais sendo apresentados via realidade virtual e a gente espera que a gente possa, aqui através da Expogrande, fazer a primeira comercialização nesse sistema. Dentro do setor celulose, nós vamos também contar com o pavilhão da indústria, do qual nós teremos o balcão de empregos voltados para o agronegócio, eu acho que essa é uma grande novidade, a gente poder levar oportunidades de emprego do agro para a população de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul", concluiu.

Como no ano passado, o encerramento da feira terá uma atração gratuita para a população, mas ainda não foi divulgado qual será a atração. Já estão confirmados Simone Mendes, Fred e Fabrício, Henrique e Juliano, Ana Castela, Victor e Léo e Lauana Prado.