Mato Grosso do Sul receberá 2.336 novas moradias populares

Mato Grosso do Sul foi contemplado com 2.336 novas moradias populares durante cerimônia realizada no Palácio do Planalto. As unidades fazem parte do Programa Minha Casa, Minha Vida Rural e Entidades, direcionado a famílias de baixa renda que desejam realizar o sonho da casa própria.

O investimento total para viabilizar as moradias chega a R$ 550 milhões, fruto de uma parceria entre o Governo Federal e o Estado. Desse valor, mais de R$ 450 milhões são provenientes do Governo Federal, enquanto os R$ 90 milhões restantes serão de contrapartida do Estado.

Continue Lendo...

As novas moradias serão distribuídas em 33 municípios do Mato Grosso do Sul, com atenção especial para áreas rurais e aldeias indígenas. No programa Minha Casa Minha Vida Entidades, 649 unidades serão destinadas a 12 municípios com menos de 50 mil habitantes. Já no programa Minha Casa Minha Vida Rural, 1.687 unidades serão construídas em 21 municípios, com destaque para 300 unidades nas aldeias Bororó e Jaguapiru, em Dourados.

Em novembro de 2023, Mato Grosso do Sul já havia sido contemplado com 1.657 unidades no programa Minha Casa, Minha Vida – FAR, com 194 unidades já contratadas. Com a nova conquista, o estado totaliza 3.993 unidades no Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV).

*Com informações da Agesul