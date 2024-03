Máxima tem um agente penal para cada 240 presos

Após a fuga de internos da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande no início da semana, policiais penais que atuam no local se mobilizaram na manhã desta quarta-feira (6) pedindo melhores condições de trabalho.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária de Mato Grosso do Sul (Sinsap/MS), André Santiago, a situação da máxima é crítica e, por conta da jornada exaustiva, muito servidores tem adoecido. "Nós temos 10 servidores somente de plantão para cuidar de 2.400 detentos. Na divisão dos postos, que são importantes, nós temos uma realidade absurda, que é um servidor, dentro do pavilhão, cuidando de 900 detentos. Tirando a Penitenciária de Dourados, nenhuma do interior tem 900 detentos. A realidade da máxima é absurda", afirmou.

Continue Lendo...

Dados obtidos pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), mostram que o estado presenta o terceiro maior índice de presos em relação ao total de servidores em custódia. Em média, há um agente penal para cada 15 detentos, ficando atrás apenas de Pernambuco e Rio de Janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A transferência de presos para a Penitenciária Máxima da Capital é outro ponto questionado pelo presidente da Sinsap/MS. "Porquê presos de unidades que têm históricos de tentativas de fuga, são encaminhados para a máxima, que é uma unidade que hoje já não tem mais a segurança devida, não tem mais as características de períodos atrás?", questionou.

Para melhorar a segurança no local, nota da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), informou que "foi ativada a vigilância de mais uma torre da muralha, com policial penal armado 24 shoras por dia. Adaptações estão sendo realizadas para que as torres de vigilância não fiquem desguarnecidas".

As informações fornecidas pela Agepen também confirmaram o trabalho exaustivo relizado pelos servidore.

"Os policiais estão em constante capacitação e se revezam no monitoramento da unidade penal. Para suprir a demanda de atendimento interno, horas extras são realizadas durante o expediente", conforme trecho de nota oficial da Agência.