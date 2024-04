Mercado de carros novos cresce 10% no primeiro trimestre de 2024 no Brasil

De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), as vendas de carros zero quilômetro no Brasil cresceram 10% no primeiro trimestre de 2024, se comparado com o mesmo período do ano passado.

Para fortalecer e aumentar a chance de vendas, as concessionárias estão cada vez mais diversificando a possibilidade de negociação. Um dos exemplos são os feirões. A modalidade, além de disponibilizar modelos novos, também coloca à disposição do consumidor os seminovos.

Segundo o gerente da Guará Renault, Douglas Laranjeiras, esta semana será dedicada a uma ação deste tipo na loja em Campo Grande. “Vamos abrir as portas nos dias 25, 26 e 27 com diversas oportunidades. Temos opções zero a partir de R$60.900, e a novidade que chegou recentemente ao Brasil que é o Renault Kardian, um SUV Compacto”. Acompanhe a entrevista completa