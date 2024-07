Moda, Gastronomia e Onça Pintada

Na última terça feira (23), foi realizado no buffet Yotedy um tipo de evento incomum para o espaço, ao invés de bodas e as grandes festas de família o espaço abrigou um desfile de modas inédito na cidade.

A estilista Kakô resolveu inspirar-se para sua nova coleção 2025 nas pintas das onças pintadas da artista plástica Lúcia Martins Coelho, e o resultado foi um evento lindo. O desfile “Onça por todos os cantos” com cores e homenagem aos biomas Pantanal e Cerrado mostram que a moda de Campo Grande está prontinha pra ganhar o mundo e fazer bonito em Paris, foi o que concluiu a estilista Kakô no momento do aplauso do público! O desfile culminou num primoroso menu concebido pela criatividade da Banqueteira Maria Adelaide do buffet Yotedy.

A partir das 21 horas, logo após o belíssimo desfile foram servidas iguarias, entre canapés e salgados, em formato volante para um público de 250 pessoas.

Degustamos:

Verrine de tomate confit, stracciatella com emulsão e manjericão; Atum tataki em porcelana canelada; Crostatas com carpaccio em pasta de parmesão com alcaparras; Pastry de cogumelos à provençal com grãos de gergelim; Mini quiche de alho poró; Mini kafta de cordeiro com coalhada seca e pesto de hortelã; Coxinha de mandioquinha recheada de carne seca com catupiry e molho tabasco; Croqueta de bacalhau recheada com queijo; Pastel de camarão cremoso ao aroma de limão siciliano.

Delícia né!

