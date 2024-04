Motoristas se dizem mais cautelosos no trânsito após implantação do drone

Após uma semana de funcionamento oficial do drone na fiscalização do trânsito em Campo Grande, os motoristas alegam estar mais receosos na direção, desde o anúncio do uso do aparelho na fiscalização das principais avenidas da Capital. Apenas no primeiro dia, a nova ferramenta identificou 187 infrações.

O motociclista Aparecido de Souza relata a mudança de comportamento. “Antigamente a gente passava bastante no corredor. Hoje em dia eu tento andar só na linha dos carros”. O motorista de aplicativo Juan Lucca segue a mesma linha. “Tem que tomar [cuidado] né. Paro o carro para escolher corrida, não dá mais para pegar [corrida] andando. É complicado”.

Tem gente inclusive dando um jeitinho, para escapar do temido drone. “Nos grupos de trânsito tem uma lista, bem por cima, de onde tem os drones. E nessas principais avenidas, tipo a Afonso Pena, a gente dá uma brecadinha”, revela um motorista que preferiu não se identificar.

Os relatos vão de encontro com o que diz a soldado Debora Cardoso, do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran). “Nós, os agentes de trânsito, já observamos sim mudanças de comportamento nos motoristas. E a própria população tem nos informado que após a divulgação do uso dos drones, as pessoas têm se policiado mais para respeitar a sinalização e as regras de trânsito”.

Atualmente, apenas um drone está em operação para fiscalizar as principais avenidas, como a Afonso Pena, mas segundo a Soldado Debora, o BPMTran já está em processo de licitação para adquirir mais equipamentos. Também estão sendo providenciadas novas placas para sinalizar o uso do aparelho.

Pelas ruas, os motoristas reclamam da falta da sinalização adequada. Segundo a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), as placas de videomonitoramento foram instaladas há cerca de 6 anos, e também servem para indicar a presença de drones. Este ano, ainda não foram instaladas as novas placas, que devem ficar pronta prontas em breve.