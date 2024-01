MS tem mais de 6 mil vagas de emprego em aberto

Nesta segunda-feira (15) não faltam oportunidades de emprego. Em Campo Grande, são 4.163 vagas da Fundação Social do Trabalho (Funsat) - com contratações são para 170 profissões, em 236 empresas - e Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab).

A nível estadual, a Funtrab começa a semana com 6.732 vagas em aberto em todo o Estado para as pessoas que procuram uma colocação no mercado de trabalho nas mais diversas cidades.

Funsat

De acordo com a Funsat, há vagas para assessor de imprensa, auxiliar de escritório, confeiteiro, auxiliar financeito, esteticista e outras oportunidades em diversas áreas.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas vagas de auxiliar de costura, camareira, manicure e pedicure, técnico de TI, entre outras.

Para o público Pessoa com Deficiência (PCD), são oferecidas 40 vagas em 9 profissões. Entre as oportunidades estão: motorista de ônibus rodoviário, copeiro de bar e porteiro.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Confira todas as vagas

Funtrab

Em Campo Grande, há oportunidades para o setor de construção e engenharia civil, além de auxiliar contábil, dedetizador, farmac~etico, técnico químico, entre outras.

Para pessoas com deficiência, há 87 vagas em aberto na Funtrab em profissões como assistente de vendas e auxiliar administrativo. Para estágios, há 11 vagas.

Na Capital, a Funtrab fica localizada na rua 13 de Maio, 2773, no Centro. O telefone para contato é (67) 3320-1400.

Confira todas as vagas