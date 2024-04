Museu de Arqueologia da UFMS terá espaço dedicado à educação ambiental

O Museu de Arqueologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está programando um espaço especial para promover a conscientização ambiental. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima concedeu à Universidade a autorização para estabelecer uma "Sala Verde" no museu, prevista para ser inaugurada em 14 de maio, durante a Semana Nacional de Museus. Este novo espaço estará aberto para o público e contará com atividades lúdicas e educativas focadas na preservação ambiental e na sustentabilidade dos principais biomas do estado.

O Projeto Salas Verdes tem como objetivo criar espaços socioambientais para o desenvolvimento de atividades de Educação e Cidadania Ambiental fora da sala de aula. O diretor de Desenvolvimento Sustentável (Dides) e coordenador da Sala Verde, Leonardo Chaves de Carvalho, celebra a conquista. “Estamos entusiasmados com a implantação da Sala Verde UFMS, que reforça nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e educação ambiental. Este espaço proporcionará acesso a informações, atividades sobre preservação ambiental e práticas sustentáveis, contribuindo para formação de cidadãos conscientes e engajados”, afirma.

O estado de Mato Grosso do Sul abriga os biomas do Pantanal, Mata Atlântica e Cerrado. De acordo com o projeto, o espaço socioambiental terá como foco o Pantanal. “Nós pretendemos ir além e trabalhar com os três biomas presentes no estado, para os alunos das escolas teremos uma programação com jogos e brincadeiras. Pretendemos desenvolver capacitações, abrir o espaço para eventos e ainda poderá ser um ponto de encontro para os interessados em discutir as temáticas que envolvem sustentabilidade e o meio ambiente e, ainda, ser um local de pesquisa”, revela a coordenadora suplente, Laura Pael.

A escolha da data de inauguração coincide com o tema da Semana Nacional de Museus deste ano, que enfoca "Museus, educação e pesquisa". “Nós vamos aproveitar que a Sala Verde tem uma pegada forte de sustentabilidade, educação ambiental, preservação e pesquisa e vamos inaugurá-la durante a Semana Nacional de Museus”, comenta a coordenadora suplente.

A Sala Verde funcionará em conjunto com o Museu de Arqueologia e fará parte de sua programação. Profissionais interessados em realizar capacitações na área da educação ambiental podem contatar a Secretaria de Formação de Professores, enquanto outras propostas de atividades ou eventos podem ser enviadas para a Dides através do e-mail [email protected].

*Com informações da UFMS