PM da reserva é suspeito de vender armas ilegais em Centro Popular

O policial militar da reserva E.F.M., de 55 anos, e o comerciante J.C.F.S., de 41 anos, foram presos em flagrante no Centro Comercial Popular, o Camelódromo, em Campo Grande pelos crimes de comércio ilegal de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) receberam denúncias sobre um comerciante que estaria intermediando uma negociação de duas pistolas. Os agentes se infiltraram no Camelódromo, realizaram campana e monitoramento para confirmar a procedência das informações repassadas durante os trabalhos de repressão ao conflito entre facções criminosas no estado.

O caso foi registrado nessa quarta-feira (24) mas divulgado somente hoje, quinta. Durante as investigações, os agentes identificaram que o policial militar aposentado vendia as armas e o comerciante, que possui um BOX no Camelódromo de Campo Grande, agia como intermediador do negócio ilegal. O potencial comprador ainda não foi identificado.

Ao checar a documentação dos suspeitos, os agentes descobriram que o comerciante já tinha ficha policial, com duas passagens criminais por porte ilegal de arma de fogo, sendo uma delas há apenas cinco meses.

Durante a abordagem, o militar da reserva admitiu que teria mais armas de fogo em sua residência. Os policia foram até o local, no bairro Nova Lima, na região Norte da Capital onde as armas foram encontradas dentro de um cofre.

Conforme a Polícia Civil, foram apreendidas ao todo nove armas de fogo ilegais,sete delas na casa do PM aposentado, sendo uma garrucha calibre 380, uma garrucha de dois canos sem marca e calibre aparente, dois revólveres sem marca e calibre aparente, uma pistola calibre 22, uma pistola Taurus 765, uma pistola Browning calibre 380, além de inúmeras munições dos mais variados calibres, bem como diversos carregadores de pistola e acessórios de arma de fogo.

Os dois suspeitos foram encaminhados para a sede do Garras e estão à disposição da Justiça.

