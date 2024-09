PMA e Iagro investigam morte de gado atolado às margens do Taquari

Pelo menos 11 bovinos morreram às margens do Rio Taquari, em área de preservação permanente, no município de Coxim. Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), provavelmente eles tentaram chegar ao rio para beber água e como estavam enfraquecidos, acabaram atolando às margens do rio e morreram. O comandante da PMA de Coxim, capitão Anderson Abrão Elias, informou que nesta sexta-feira (6) a equipe vai utilizar drone para monitorar a região, o intuito é tentar localizar outros animais. "Vamos usar o drone para para verificar se existem outros animais em estado de maus-tratos, enfraquecidos no local", disse.

Segundo o comandante, os animais não estão marcados e, pelo o que já foi apurado até aqui, tudo indica que sofriam maus-tratos, não recebendo sequer alimentação. A propriedade foi identificada, e o local está em condições precárias. A equipe ainda não localizou o proprietário.

Continue Lendo...

Capitão Anderson informou ainda que além da investigação sobre os maus-tratos aos animais, a Agência Estadual de Defesa Sanitária e Vegetal (Iagro) também atua de forma conjunta, pois além da multa ambiental, "tem também a questão administrativa com relação a vacinas e até mesmo a nota fiscal dos animais", detalhou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A multa, segundo o comandante, pode chegar a R$ 3 mil diariamente, caso o abandono se prolongue. Além disso, a pena prevista na legislação varia de 3 meses a 1 ano de detenção.

*Com informações da PMA

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG