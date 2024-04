Possibilidade de chuvas segue em MS nesta quarta-feira

A quarta-feira (17) amanhece com céu nublado em grande parte do estado, com possibilidade de pancadas de chuva e até tempestades em algumas regiões. A frente fria que avança pelo Sul traz consigo uma massa de ar mais frio, o que contribui para a instabilidade do tempo.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), na região sul do estado o dia será predominantemente ensolarado, com poucas nuvens no céu. No entanto, nas demais áreas do estado, incluindo a região sudeste, existe a possibilidade de ocorrência de pancadas de chuva e até mesmo tempestades ao longo do dia.

Continue Lendo...

As temperaturas mínimas para quarta-feira variam entre 13°C e 17°C nas regiões sul e sudeste, podendo alcançar valores ainda mais baixos em pontos isolados, especialmente no sul do Estado. Já as máximas estão previstas entre 25°C e 29°C nessas mesmas regiões. No sudoeste e na região pantaneira, as mínimas devem oscilar entre 19°C e 23°C, com máximas entre 27°C e 31°C.

Para as regiões norte e Bolsão, as temperaturas mínimas esperadas estão entre 22°C e 24°C, com máximas atingindo até 30°C e 32°C, respectivamente. Na capital, Campo Grande, a mínima deve ficar em 17°C, com máxima em 29°C.

Os ventos predominantes serão do quadrante sul, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas mais intensas em algumas áreas. Diante dessas condições, é importante que a população esteja preparada para possíveis variações climáticas ao longo do dia e tome as precauções necessárias.